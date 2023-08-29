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15:47, 29 августа 2023Бывший СССР

Минфин Эстонии захотел сэкономить на погранпункте с Россией

Минфин Эстонии поддержал закрытие КПП на границе с Россией в целях экономии

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министерство финансов Эстонии поддерживает инициативу Министерства внутренних дел (МВД) о закрытии контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» на границе с Россией. Об этом заявил глава эстонского Минфина Март Вырклаэв, передает РИА Новости.

«По подсчетам Минфина, закрытие пункта пропуска поможет сэкономить на обслуживании и ремонте около 11 миллионов евро», — сказал чиновник, также отметив пользу данного решения для безопасности страны.

По словам Вырклаэва, закрытие пункта пропуска негативно скажется на местном населении, поэтому Минфин поддержал инициативу МВД о поиске альтернатив для занятости граждан республики, проживающих на границе с Россией.

Ранее главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы частная военная компания «Вагнер» покинула территорию республики. Также чиновники стран призвали Минск убрать нелегальных мигрантов с границы с Европейским союзом.

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    Алевтина Запольская
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