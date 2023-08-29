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13:18, 29 августа 2023Среда обитания

Европе предрекли похолодание после изнурительной жары

Maxar: средние температуры в Риме и Берлине будут на 4,1-5,8 градуса ниже нормы

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

После нескольких месяцев изнурительной жары в ряд европейских стран, включая Италию и Германию, придет похолодание. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на метеорологический прогноз аналитиков компании Maxar Technologies.

Во вторник, 29 августа средняя температура в Риме будет на 5,8 градуса ниже нормы, а в Берлине — на 4,1 градуса меньше оптимального для этого времени года уровня. Похолодание также ожидается в южных районах Германии, восточных областях Франции, а также на севере Испании и Италии.

В вышеперечисленных регионах отклонение средних температур от нормы будет варьироваться от двух до шести градусов Цельсия. Однако в начале следующей недели воздух в этих районах вновь начнет прогреваться, предупредили эксперты.

Высокие температуры в ряде областей Южной, Центральной и Западной Европы сохранялись с июля, который, согласно подсчетам аналитиков службы Евросоюза Copernicus, стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Воздух в мире прогрелся в среднем на 0,72 градуса Цельсия выше нормы, действовавшей с 1991 по 2020 год для этого времени года.

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    Анатолий Акулов
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