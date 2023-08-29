В ДНР рассказали о ситуации в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин: ситуация в Артемовске стабилизируется

В настоящий момент ситуация в Артемовске стабилизируется. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Комментируя текущую обстановку, Пушилин указал, что фланги в Артемовске удается удерживать.

Ранее врио главы ДНР обвинил Украину в недоговороспособности. При этом он отметил, что сейчас в украинском плену находятся как минимум 270 военнослужащих Российской армии из ДНР. По его словам, российская сторона принимает меры для их освобождения.