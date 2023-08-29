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08:47, 29 августа 2023Россия

В Госдуме пообещали ответить Западу на агрессию против Крыма

Депутат Шеремет: Запад наравне с Украиной ответит за агрессию против Крыма
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию против Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Запад ведет войну против России. «Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», — подчеркнул он.

Депутат уточнил, что у России есть чем ответить на действия западных государств. «Может России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом», — пообещал он ответ Западу.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласовывают удары по Крыму.

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    Марина Совина
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