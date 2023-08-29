В Чувашии пройдет грибной фестиваль с дискотекой и супом от шеф-повара

В чувашском селе Шемшура пройдет межрегиональный грибной фестиваль

В Чувашии в селе Шемурша 8 сентября пройдет X межрегиональный грибной фестиваль. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Фестиваль пройдет в нацпарке «Чаваш вармане». Гостей ждут организованный поход за грибами в сопровождении опытных грибников, музыкальная площадка, костюмированный флэшмоб, грибная ярмарка, конкурсы, фото- и кулинарная выставка, а также дискотека.

С ними также поделятся традициями сбора грибов, способами их переработки, приготовления и поедания. Главным блюдом станет грибной суп, который приготовит известный шеф-повар республики, посол гостеприимства Чувашии Евгений Шуваев.

В рамках мероприятия гости также смогут ознакомиться с самобытной народной культурой жителей Поволжья: русских, чуваш, татар, мордвы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии на гастрономическом фестивале «Кургоня» испекли гигантскую мокшанскую ватрушку с творогом и картофелем. Ее диаметр составил 3,3 метра, а вес — 240 килограммов.