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22:07, 29 августа 2023Мир

В США заявили о сомнениях ЦРУ в способности ВСУ прорвать оборону России

Defense News: в ЦРУ сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Разведывательное сообщество США скептически оценивает способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробиться через оборонительные рубежи России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.

В статье отмечается, что Киев и его союзники сталкиваются с суровой реальностью. Он добавил, что украинской армии также необходимо удержать эти позиции, не истощая свои силы и не снижая свою способность защищаться от российских контратак. По словам обозревателя, американские спецслужбы скептически относятся к тому, что это может произойти в текущем году, «если вообще когда-либо произойдет».

В связи с этим Депетрис выразил мнение, что администрации президента США Джо Байдена необходимо отказаться от интенсивных поставок оружия ВСУ и изменить свою политику в сторону вооруженного нейтралитета.

Ранее афроамериканский правозащитник Аджаму Барака заявил, что ЦРУ и Пентагон заранее знали, что контрнаступление ВСУ приведет к провалу.

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    Марина Совина
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