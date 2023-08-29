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19:27, 29 августа 2023Россия

Компании московской ОЭЗ увеличили вложения в развитие производства

Собянин: компании «Технополиса Москва» увеличили вложения в развитие в 1,2 раза

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличили вложения в свое развитие в 1,2 раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Только за первое полугодие компании вложили в свое развитие порядка 20 миллиардов рублей — в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го», — рассказал градоначальник. Он уточнил, что лидерами по объему инвестиций стали предприятия по производству микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции.

Собянин отметил, что с момента открытия ОЭЗ в 2006 году работающие там компании инвестировали в свои производства свыше 140 миллиардов рублей. В ОЭЗ «Технополис Москва» сосредоточено свыше 200 предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию — от микросхем до беспилотных летательных аппаратов. Более 90 компаний имеют статус резидента и получают значительные налоговые льготы.

Кроме того, по итогам первой половины 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва» было создано более 1400 рабочих мест. Сейчас на территории ОЭЗ работают свыше 15,5 тысячи человек, для подбора кадров был создан проект «ТехноРабота».

Ранее мэр столицы сообщил, что индустриальный парк «Руднево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» станет крупнейшим промышленным технопарком России. Сейчас парк насчитывает 18 производственных корпусов.

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    Варвара Родикова
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