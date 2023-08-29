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13:06, 29 августа 2023Наука и техника

Крупнейший ИТ-фестиваль раскрыл программу

Крупнейший ИТ-фестиваль раскрыл программу мероприятий 2 сентября

Фото: Unsplash

Крупнейший однодневный ИТ-фестиваль «ИТ-Пикник», который пройдет 2 сентября в музее-заповеднике «Коломенское», раскрыл программу мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Гостей мероприятия ждут выступления и лекции на тему науки, менеджмента, развития технологий от ведущих специалистов страны, а также воркшопы для детей и взрослых, интерактивы и музыкальная программа.

«Лекторий» на фестивале будет работать по пяти направлениям: «Будущее. ИТ. Научпоп», «Архитектура, надежность_и_качество», «Продуктовый лекторий», «Менеджмент», «Микс». Гостям расскажут, как работает восприятие времени, как будут развиваться нейросети, о способах измерения и поддержания качества продукта, принципах продуктового дизайна, как выбрать команду для будущей работы и многое другое. Среди спикеров — представители крупнейших IT-компаний России: «Яндекс», Тинькофф, «ВКонтакте», Ozon, Авито, hh.ru и другие, а также современные популяризаторы науки.

Дети смогут посетить воркшопы и интерактивные зоны от известных компаний, музеев и нестандартных школ. Так, участникам предстоит создать рецепт идеального бургера для робота-повара, поучаствовать в вечерних астрономических наблюдениях, пройти мастер-класс по скетчингу или игре на музыкальных инструментах, узнать основы 3D-моделирования, получить свой портрет от робота, позаниматься хатха-йогой в компании единомышленников и многое другое.

Посетителей пикника также ожидает насыщенная музыкальная программа. На главной сцене мероприятия выступят Therr Maitz, The Hatters, Zototo, Антоха МС и хэдлайнер мероприятия — группа «Звери».

Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте. Каждый участник с билетом может бесплатно привести с собой одного взрослого и/или до двух детей. Деньги за билеты направят в благотворительные организации, перечисленные на официальном сайте фестиваля.

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    Варвара Кошечкина
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