В Японии признали неспособность армии защитить страну

Nikkei Asia: силы самообороны Японии не могут поддерживать безопасность страны

Силы самообороны Японии не могут в настоящее время поддерживать безопасность страны перед лицом региональных и глобальных вызовов, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Есихидэ Есида. Об этом пишет Nikkei Asia.

Министр признал неспособность армии защитить страну. По его мнению, Японии нужно срочно укреплять оборонительный потенциал. «Мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия», — указал он.

Есида подчеркнул, что в стране приняли три ключевых документа по обороне и безопасности, в рамках которых в том числе планируется поэтапно поднять оборонные расходы страны до уровня 2 процентов ВВП.

Ранее Минобороны Японии поручило компании KHI создать новую противокорабельную крылатую ракету.

