Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 29 августа 2023Мир

В Японии признали неспособность армии защитить страну

Nikkei Asia: силы самообороны Японии не могут поддерживать безопасность страны

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Силы самообороны Японии не могут в настоящее время поддерживать безопасность страны перед лицом региональных и глобальных вызовов, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Есихидэ Есида. Об этом пишет Nikkei Asia.

Министр признал неспособность армии защитить страну. По его мнению, Японии нужно срочно укреплять оборонительный потенциал. «Мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия», — указал он.

Есида подчеркнул, что в стране приняли три ключевых документа по обороне и безопасности, в рамках которых в том числе планируется поэтапно поднять оборонные расходы страны до уровня 2 процентов ВВП.

Ранее Минобороны Японии поручило компании KHI создать новую противокорабельную крылатую ракету.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Что ответили в России?

    Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе

    Живущая в Европе россиянка приготовила оливье и удивила итальянцев

    Туктамышева рассказала об обращении Мишина к шаманам

    Врач объяснил повышенный интерес к сексу у мужчин

    Еврокомиссию призвали расследовать связи Австрии с Россией

    Первокурсников попросили не заниматься проституцией во время учебы

    Врач назвал несовместимые микроэлементы

    Россиян предупредили о подорожании шаурмы

    В Японии признали неспособность армии защитить страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости