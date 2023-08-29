Кайли Дженнер снялась в спущенных джинсах

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость опубликовала кадры с отдыха в Италии. Предпринимательница снялась в бикини белого цвета и спущенных оверсайз-джинсах, которые демонстрировали плавки-стринги. При этом волосы бизнесвумен распустила, а из аксессуаров на ней были массивные золотые браслеты.

Подписчики восхитились фигурой Дженнер в комментариях под публикацией. «Красотка, «Самая красивая», «Шикарное фото», «Я тебя обожаю», «Самая стильная», «Люблю тебя, Кайли»! — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в августе Кайли Дженнер отметила день рождения новыми снимками в бикини. Знаменитость отметила 26-летие на пляже, снявшись в купальнике черного цвета. Предпринимательница позировала с распущенными мокрыми волосами, отказавшись при этом от макияжа. Из аксессуаров на манекенщице были золотые серьги и массивные колье.