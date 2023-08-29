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14:02, 29 августа 2023Культура

Джиган подал заявку на регистрацию своего псевдонима в качестве товарного знака

Рэпер Джиган начал регистрацию своего псевдонима в качестве товарного знака

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подал заявку на регистрацию своего творческого псевдонима в качестве товарного знака. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно заявке, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) под товарным знаком хип-хоп-артист сможет производить и продавать табак, сигареты и сигары, электронные сигареты, вейпы, а также спички. Кроме того, под маркой «Джиган» музыкант сможет заниматься воспитанием, образованием, организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий, бизнесом и рекламой. Комментария от самого Джигана пока не было.

Ранее Джиган раскрыл причину раздельного проживания с семьей. Он заявил, что переехал от жены, блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и четырех детей, поскольку ему в подобных условиях было неудобно писать новый альбом. Исполнитель отметил, что в доме была слишком шумная обстановка. В свою очередь, супругу не устраивали его гости.

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    Сергей Равин
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