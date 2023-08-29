Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 29 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о направленной в Харьковскую область комиссии для проверки ВСУ

Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ

Фото% Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки реальной численности состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, комиссия прибыла в регион в связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из «красной зоны».

Марочко отметил, что в случае выявления нарушений, виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае наступления российских сил на Харьков, ВСУ оставят город без боя.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о сложностях разработки гарантий безопасности для Киева

    Россиян предупредили о резком подорожании iPhone

    Опубликовано видео первого полета импортозамещенного SJ-100

    Выяснилась тема разговора Путина с Эрдоганом

    Бегающий с бидоном на голове медведь напугал россиян и попал на видео

    Российские нефтяные компании добились рекордной помощи из бюджета

    Катание на скейте в поезде столичного метро попало на видео

    В российском регионе у компьютерного клуба произошла драка со стрельбой

    Почти на 20 процентов студентов больше смогли учиться в Москве бесплатно

    Стало известно о направленной в Харьковскую область комиссии для проверки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости