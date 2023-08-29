Стало известно о направленной в Харьковскую область комиссии для проверки ВСУ

Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ

Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки реальной численности состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, комиссия прибыла в регион в связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из «красной зоны».

Марочко отметил, что в случае выявления нарушений, виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае наступления российских сил на Харьков, ВСУ оставят город без боя.