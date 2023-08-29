Артиллеристы спецназа «Викинг» нанесли удар по пехоте ВСУ по Артемовском

Артиллеристы российского отряда спецназа «Викинг» нанесли удар по группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку контратаки пехоты под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что расчет беспилотника выявил передвижения украинских военнослужащих в лесополосе, после чего был нанесен артиллерийский удар.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военнослужащие на купянском направлении отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Противник понес потери также на херсонском направлении спецоперации: до 35 бойцов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» американского производства и две гаубицы Д-30, уточнили в ведомстве.

