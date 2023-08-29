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09:47, 29 августа 2023Мир

Польская чиновница раскритиковала Байдена из-за украинского зерна

Польская чиновница раскритиковала Байдена из-за проблем с украинским зерном

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Уполномоченная правительства Польши по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич раскритиковала президента США Джо Байдена из-за проблем с хранением украинского зерна. Об этом пишет Financial Times.

«Байден публично дал обещание (о строительстве элеваторов во время выступления в Филадельфии в июне прошлого года — прим. «Ленты.ру»), но когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации [США] не был готов ответить на вопрос», — отметила чиновница.

Эмилевич подчеркнула, что строительство необходимо, так как польских элеваторов будет недостаточно для хранения собранного украинского урожая.

Ранее стало известно, что часть европейских государств может ввести санкции против Польши в случае отказа от ввоза украинских зерновых культур. Существует опасение относительно ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны Европейского союза (ЕС). Польские власти заявили, что если ЕС не продлит запрет на импорт украинского зерна, Варшава введет односторонние ограничения. Это, в свою очередь, является нарушением законодательства Евросоюза и повлечет за собой наложение штрафных санкций на Польшу.

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    Виктория Кондратьева
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