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15:04, 29 августа 2023Россия

Минпросвещения опровергло исключение из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина

Минпросвещения опровергло исключение из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Информация о том, что из Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе исключили произведения писателей и поэтов золотого века русской литературы, в том числе Александра Пушкина, не соответствует действительности. Эти произведения не исключены из программы, сообщили в Минпросвещения, передает РИА Новости.

В соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамена

Минпросвещения России

Изменения в ЕГЭ по литературе начали обсуждать после того, как 25 августа на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) были опубликованы демонстрационные варианты экзамена. Из раздела кодификатора «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по литературе», убрали русских классиков. Если раньше список открывался «Словом о полку Игореве», за котором следовали «Недоросль» Дениса Фонвизина и «Светлана» Василия Жуковского, теперь он начинается с «Грозы» Островского, написанного во второй половине 19 века.

Помимо этого, новом варианте экзамена в список необходимых для изучения произведений добавили роман Евгения Замятина «Мы», «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, а также некоторые главы из романа Николая Чернышевского «Что делать?» и Николая Островского «Как закалялась сталь».

После публикации изменений в экзамене депутаты Госдумы направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и призвали разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков, в том числе Александра Пушкина.

Поясняя нововведения, Рособрнадзор заявил, что программа ЕГЭ по литературе изменилась в связи с утвержденными Минпросвещения федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и образовательными программами. В программе ОГЭ содержатся произведения за 5-9 класс, в программе ЕГЭ — за 10-11, сообщили в федеральной службе, подчеркнув, что при написании экзамена выпускникам все равно придется обратиться к произведениям, изучаемым с 5 по 9 класс. Так, вспомнить Александра Пушкина, Михала Лермонтова или других авторов нужно будет в задании 10, где предлагается сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и в задании 11, которое подразумевает написание сочинения на примере произведений, предложенных на выбор авторов.

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    Анастасия Шейкина
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