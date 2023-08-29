Миру предрекли скорый дефицит ценного металла

CNBC: мировой дефицит лития может возникнуть уже в 2025 году

На фоне роста спроса на литий мир может столкнуться с дефицитом этого ценного металла уже очень скоро, в 2025 году. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков сообщает CNBC.

В отчете исследовательской фирмы BMI говорится, что дефицит будет вызван значительным увеличением потребления металла в Китае. «В среднем в 2023-2032 годах ежегодный рост спроса Китая на литий только для электромобилей составит 20,4 процента в годовом исчислении», — сказано в документе. При этом предложение в КНР увеличится только на шесть процентов за тот же период, и этот показатель не сможет удовлетворить даже треть прогнозируемого спроса, предрекли эксперты.

Китай является третьим по величине производителем лития в мире. Всего в 2021 году в мире было произведено 540 тысяч тонн лития, а к 2030 году, по прогнозам Всемирного экономического форума, мировой спрос превысит 3 миллиона тонн. Главная причина — активное распространение электромобилей. Согласно прогнозам S&P Global Commodity Insights, их продажи в текущем году достигнут 13,8 миллиона единиц, а к 2030 году возрастут до более чем 30 миллионов.

Директор Deutsche Bank по исследованиям в области лития и чистых технологий Корин Бланшар также ожидает« умеренный дефицит» в отрасли. По ее словам, к концу 2025 года он составит примерно 40-60 тысяч тонн эквивалента карбоната лития, но к 2030 году увеличится до 768 тысяч тонн.

Другие эксперты считают, что дефицит лития возникнет, однако, не так быстро. По данным исследовательской компании Rystad Energy, в настоящее время ведется разведка сотен литиевых проектов, и открытие новых шахт на время отсрочит проблему. Вице-президент фирмы Сьюзан Зоу заявила, что общий объем добычи на шахтах увеличится на 30 и 40 процентов в годовом исчислении в 2023 и 2024 годах. Это может спровоцировать избыток лития в следующем году, однако уже в 2028 году дефицит может начать сказываться на глобальных цепочках поставок.

Когда рост предложения не сможет поспевать за возросшим спросом, цены на литий могут резко вырасти до своих исторических максимумов 2022 года, что, в свою очередь, увеличит затраты на производство аккумуляторов, считает Зоу. В ноябре прошлого года стоимость карбоната лития достигла рекордно высокого уровня — почти 600 000 юаней за тонну, что более чем в 12 раз превышает цены января 2021 года.

В ходе торгов 29 августа спотовая стоимость лития на Лондонской бирже металлов (LME) упала до минимума с декабря 2021 года. За месяц фьючерсы на гидроксид лития с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи подешевели на 23 процента, снизившись в цене до 33,1 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные площадки. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что одним из факторов падения цен стало увеличение добычи металла по всему миру.