В Рязани прошел уникальный фестиваль лоскутной моды

В Рязани прошел уникальный фестиваль лоскутной моды Шили-были и носили, который собрал дизайнеров из 43 регионов России. Об этом сообщила инициатор проекта Елена Венедитова, передает ТАСС.

«В мире нет фестивалей в таком формате, в котором проходит у нас. Очень много выставок лоскутного шитья, дефиле, однако они проходят без конкурса. У нас же люди могут не только показать свои работы, но и посоревноваться. Участие приняли 43 региона», — рассказала она.

По словам Венедитовой, участники представили 70 коллекций одежды в технике лоскутного шитья. Гостями фестиваля стали около 1,2 тысячи посетителей. В планах вывести фестиваль на международный уровень.

Мероприятие проходило при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках фестиваля организовали модные показы, мастер-классы, конкурсы и творческую лабораторию.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории Казанского кремля пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». На фестивале выступят молодые татарстанские музыканты, будут работать ярмарки мастеров и пройдут модные показы национальной татарской одежды.