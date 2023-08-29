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08:24, 29 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попавшей под огонь своей артиллерии колонне ВСУ под Купянском

Марочко: колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за несогласованных действий попала под огонь своей артиллерии под Купянском, об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Новоселовского на купянском направлении. В состав колонны входили два бронетранспортера, три автомобиля с личным составом. По неизвестной причине техника начала двигаться в противоположном направлении, изменив курс.

«Вероятнее всего, из-за несогласованности действий данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь», — отметил Марочко.

По его словам, после артиллерийского удара украинская техника получила повреждения, а военнослужащие укрылись в ближайшей лесополосе.

Ранее Марочко заявил, что потери ВСУ под Купянском благодаря действиям Российской армии растут и уже сопоставимы со сражением за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).

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    Марина Совина
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