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13:28, 29 августа 2023Россия

Россиянин неделю употреблял таблетки для потенции и попал в реанимацию

Под Москвой мужчина неделю употреблял таблетки для потенции и попал в реанимацию

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 52-летнего мужчину, который неделю злоупотреблял алкоголем и таблетками для потенции. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

В медучреждение россиянин поступил на скорой в тяжелом состоянии. Давление было пониженным, а он — без сознания. Выяснилось, что мужчина женился, после чего стал активно принимать препараты, улучшающие эректильную функцию, и употреблять алкоголь. В таком режиме он провел неделю.

У него диагностировали алкогольную интоксикацию, высокий риск поражения печени и нарушения функции почек. Экстренно пациента доставили в отделение реанимации. После проведенной терапии он пришел в сознание.

В мае на севере Санкт-Петербурга 23-летний молодой человек отравился таблетками для потенции. Ему стало плохо прямо на улице. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

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    Евгения Куликова
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