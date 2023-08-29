В российском городе предложили арендовать квартиру с «Майбахом»

В Каспийске выставили в аренду квартиру с «Майбахом» за 700 тысяч рублей в сутки

В Каспийске выставили в аренду квартиру за 700 тысяч рублей в сутки. К объекту прилагается автомобиль «Майбах» с водителем, передает аккаунт moscow_dagi в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Квартира располагается на берегу Каспийского моря, ее площадь составляет 1040 квадратных метров. Всего в жилье шесть комнат, оформленных в минималистичном стиле. В интерьере преобладают коричневые и бежевые тона. В помещениях много широких окон, также имеется камин и выход на просторную террасу с видом на морской берег.

Помимо дорогостоящего автомобиля и личного шофера, арендаторам предоставят пятиразовое питание. Эта же квартира выставлена на продажу за 550 миллионов долларов.

Ранее в августе эксперты Федеральной базы недвижимости Restate.ru назвали стоимость самой дорогой квартиры в России. Таким объектом оказался пентхаус в Пресненском районе Москвы за 3,25 миллиарда рублей.