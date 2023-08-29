Суд приговорил юристов за мошенничество с выплатами на 100 миллионов рублей

В Москве суд приговорил юристов за аферы со страховыми выплатами на 100 млн руб.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор семерым юристам по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Суд признал юристов Татьяну Митро, Марию Тамаеву, Михаила Павлова, Ольгу Стародубцеву, Татьяну Гамулину и Ольгу Суханову виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы») УК. Митро и Тамаеву приговорили к 13 и 12 годам колонии, но с отсрочкой наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста. Остальных осудили на срок от пяти до восьми лет лишения свободы условно. Каждый из осужденных также должен выплатить штраф в размере от 250 000 до 800 000 рублей. С юристов-аферистов еще взыщут 6,4 миллиона рублей.

По данным следствия, с 15 сентября 2014 по 24 июня 2019 года юристы убеждали пострадавших в ДТП в том, что специалисты неправильно оценили ущерб, нанесенный машине, чем занизили страховые выплаты. Далее россиян склоняли заключить договоров уступки прав требования с подконтрольными злоумышленникам юридическими и физическими лицами. Потом уже от их имени шли в страховые компании и суд с поддельными документами, обосновывающими взыскание денег по страховым случаям. При этом выполнять обязательства по документам аферисты не хотели. Они просто похищали деньги страховых компаний.

Ранее в Крыму задержали группу мошенников, обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей.