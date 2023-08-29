Играющий в Японии российский волейболист рассказал об отношении к нему в стране

Играющий в Японии Мусэрский заявил об отсутствии на него политического давления

Игрок японского волейбольного клуба «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский рассказал об отношении к нему в восточной стране. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Играя в японском клубе, никаких ограничений нет: даже болельщики приходили на матчи с российскими флагами. В этом плане политического давления нет», — заявил он.

Игрок также отметил, что его ребенок сохраняет российский менталитет. «Мы развиваем его знания, навыки в русском языке и русской литературе. Так что давления культуры Японии на ребенка нет», -— добавил Мусэрский.

Россиянин играет за «Сантори Санбердз» с 2018 года. В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2012 года, выиграл Кубок мира, Мировую лигу, Лигу наций и чемпионат Европы.