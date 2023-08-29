Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:29, 29 августа 2023Из жизни

Пара туристов встретила пять лет живущего в лесу голого человека-волка

Daily Mail: туристы встретили обнаженного мужчину с копьем в горах Германии

Фото: Ju On / Unsplash

Туристы в горах Харц в Германии заметили таинственного голого мужчину, который, предположительно, живет в лесу уже пять лет. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Джина Вайс и ее 38-летний друг Тоби на закате пошли гулять в лес вблизи города Бланкенбург, земля Саксония-Ангальт. У подножия разрушенного замка они встретили обнаженного мужчину, который сидел с деревянным копьем в руках. Мужчина выглядел очень обросшим и был покрыт грязью.

Туристка рассказала, что человек, которому на вид около 40 лет, смотрел на них, не отводя взгляда и не произнося ни слова. «Он выглядел грязным, как человек из каменного века из учебника по истории», — добавила она. Встреча пары туристов с незнакомцем длилась около десяти минут.

Материалы по теме:
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

В этом регионе не первый раз замечают необычного мужчину, прозванного местными человеком-волком. По данным местных властей, за последние пять лет поступало несколько сообщений о фигуре в шкуре или костюме волка в этом лесу. В марте один из пеших туристов звонил в полицию и просил о помощи, после того как столкнулся с этим человеком.

Начальник пожарной службы Бланкенбурга Александр Бек предположил, что этот человек явно имеет опыт жизни на улице и хорошо приспосабливается к смене сезонов. Однако доброволец местной пожарной службы счел последнее заявление нелепым и предположил, что сделанные туристами фотографии — шутка.

Ранее сообщалось, что полиция в городском округе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая арестовала отшельника, который два года скрывался от правосудия в горах и почти разучился говорить. Мужчина находился в розыске, после того как в ходе перепалки напал на оппонента.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Пара туристов встретила пять лет живущего в лесу голого человека-волка

    Глава сессии ГА ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости