Пара туристов встретила пять лет живущего в лесу голого человека-волка

Daily Mail: туристы встретили обнаженного мужчину с копьем в горах Германии

Туристы в горах Харц в Германии заметили таинственного голого мужчину, который, предположительно, живет в лесу уже пять лет. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Джина Вайс и ее 38-летний друг Тоби на закате пошли гулять в лес вблизи города Бланкенбург, земля Саксония-Ангальт. У подножия разрушенного замка они встретили обнаженного мужчину, который сидел с деревянным копьем в руках. Мужчина выглядел очень обросшим и был покрыт грязью.

Туристка рассказала, что человек, которому на вид около 40 лет, смотрел на них, не отводя взгляда и не произнося ни слова. «Он выглядел грязным, как человек из каменного века из учебника по истории», — добавила она. Встреча пары туристов с незнакомцем длилась около десяти минут.

В этом регионе не первый раз замечают необычного мужчину, прозванного местными человеком-волком. По данным местных властей, за последние пять лет поступало несколько сообщений о фигуре в шкуре или костюме волка в этом лесу. В марте один из пеших туристов звонил в полицию и просил о помощи, после того как столкнулся с этим человеком.

Начальник пожарной службы Бланкенбурга Александр Бек предположил, что этот человек явно имеет опыт жизни на улице и хорошо приспосабливается к смене сезонов. Однако доброволец местной пожарной службы счел последнее заявление нелепым и предположил, что сделанные туристами фотографии — шутка.

Ранее сообщалось, что полиция в городском округе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая арестовала отшельника, который два года скрывался от правосудия в горах и почти разучился говорить. Мужчина находился в розыске, после того как в ходе перепалки напал на оппонента.