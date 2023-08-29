Определено название новой автомагистрали в Москве

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назвали проспектом Багратиона

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы определили название новой автомагистрали — Северного дублера Кутузовского проспекта. Он будет называться проспектом Багратиона. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы», — написал Собянин.

Проспект Багратиона — шестиполосная магистраль, которая достигает в длину около 10 километров. Она пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Новая дорога позволит улучшить сообщение более чем для 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. Время в пути сократится в среднем до 30 минут.

Ранее Собянин заявил, что обкатка четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) начнется на этой неделе. Он добавил, что в микрорайоне Железнодорожный города Балашихи почти завершили строительство станции Ольгино, а на соединительной линии МЦД-4 — Кутузовской и Тестовской станций, заканчивается реконструкция станции Поклонная.