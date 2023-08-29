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10:05, 29 августа 2023Наука и техника

На Большом адронном коллайдере впервые наблюдали нейтрино

Physical Review Letters: на коллайдере впервые обнаружили нейтрино

Фото: Maximilien, Brice; Ordan, Julien, FASER Collaboration

Физики коллаборации FASER и SND@LHC впервые наблюдали нейтрино на Большом адронном коллайдере. Результаты исследований опубликованы в журнале Physical Review Letters, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Несмотря на то что нейтрино производится в больших количествах на протонных коллайдерах, до сих пор они никогда не наблюдались напрямую. Однако коллаборации FASER удалось зафиксировать 153 частицы, разместив небольшой и недорогой детектор вдоль линии луча на участке, где преимущественно производились нейтрино высоких энергий. Зарегистрированные частицы имеют самую высокую энергию, когда-либо выявлявшуюся в лабораторных условиях.

Вскоре после того, как FASER сообщил о первом наблюдении нейтрино на коллайдере, коллаборация SND@LHC завершила свой анализ, добавив восемь дополнительных событий на БАК с участием нейтрино. Эксперимент SND@LHC был специально создан для обнаружения нейтрино с использованием детектора длиной два метра, стратегически расположенного в месте на БАК, где поток нейтрино высок, но защищенного от обломков столкновений протонов примерно 100 метрами бетона и скалы.

Результаты, полученные коллаборациями FASER и SND@LHC, вносят значительный вклад в текущие экспериментальные исследования в области физики элементарных частиц и вскоре могут проложить путь к дальнейшим открытиям в этой области.

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    Александр Еникеев
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