На Большом адронном коллайдере впервые наблюдали нейтрино

Physical Review Letters: на коллайдере впервые обнаружили нейтрино

Физики коллаборации FASER и SND@LHC впервые наблюдали нейтрино на Большом адронном коллайдере. Результаты исследований опубликованы в журнале Physical Review Letters, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Несмотря на то что нейтрино производится в больших количествах на протонных коллайдерах, до сих пор они никогда не наблюдались напрямую. Однако коллаборации FASER удалось зафиксировать 153 частицы, разместив небольшой и недорогой детектор вдоль линии луча на участке, где преимущественно производились нейтрино высоких энергий. Зарегистрированные частицы имеют самую высокую энергию, когда-либо выявлявшуюся в лабораторных условиях.

Вскоре после того, как FASER сообщил о первом наблюдении нейтрино на коллайдере, коллаборация SND@LHC завершила свой анализ, добавив восемь дополнительных событий на БАК с участием нейтрино. Эксперимент SND@LHC был специально создан для обнаружения нейтрино с использованием детектора длиной два метра, стратегически расположенного в месте на БАК, где поток нейтрино высок, но защищенного от обломков столкновений протонов примерно 100 метрами бетона и скалы.

Результаты, полученные коллаборациями FASER и SND@LHC, вносят значительный вклад в текущие экспериментальные исследования в области физики элементарных частиц и вскоре могут проложить путь к дальнейшим открытиям в этой области.