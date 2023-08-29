Российские нефтяные компании добились рекордной помощи из бюджета

«Ъ»: в августе нефтяные компании получат рекордные 200 млрд рублей по демпферу

Нефтяные компании все-таки смогли обеспечить себе выплаты по демпферному механизму в августе, при этом они превысят максимальные в 2023 году 200 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на участников рынка и собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Такая ситуация возникла на фоне рекордного роста цен на бензин и дизельное топливо, который угрожал полностью лишить производителей субсидий. Однако из-за изменения регламента торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе повышение стоимости удалось удержать на допустимом уровне.

Демпферный механизм означает, что нефтяные компании увеличивают выплаты в бюджет, если цены на топливо в России выше, чем на экспортных рынках, или получают компенсации в обратном случае. Однако если среднемесячные индексы в европейской части России на АИ-92 и дизельное топливо слишком сильно отклоняются от индикативных значений — более чем на 10 и 20 процентов соответственно, то продавцы лишаются права на субсидии.

Ограничение должно дополнительно стабилизировать цены на топливо, фактически, речь идет об установлении предельных значений роста. По оценке издания, производителям удастся уложиться в нормативы в оставшиеся несколько дней месяца.

Новая процедура торгов на СПбМТСБ подразумевает, что больше, чем на половину процента, биржевая стоимость бензина и дизельного топлива в сутки расти не может (до этого — один процент). В понедельник, 28 августа, цены поднялись на 0,3 и 0,4 процента соответственно, так что к 31 августа превышения не случится.

Биржа объяснила свои действия попыткой сдержать подорожание топлива, которое угрожает стабильности поставок. В последние недели о дефиците бензина сообщили более десятка регионов в разных частях страны. Коммерческий директор «Нефтьмагистрали» Сергей Соловьев объяснил, что оптовые цены за литр уже выше тех, что устанавливают крупные компании в рознице, поэтому независимым АЗС после исчерпания запасов приходится либо терять клиентов и закрываться, либо работать в убыток.

Получение субсидий в августе важно для нефтяных компаний, так как с 1 сентября выплаты по демпферному механизму сокращаются в два раза. Такое решение стало одним из способов закрытия дефицита бюджета, предложенных Минфином. Предполагается, что оно позволит экономить минимум 30 миллиардов рублей в месяц.