Россиянка пожаловалась на отвратительную еду в отеле «все включено» в Турции

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на невкусную еду в отеле Антальи

Российская туристка отдохнула в отеле «все включено» в турецкой Анталье и пожаловалась на невкусную еду. Своим отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Читательница назвала блюда в ресторане гостиницы отвратительными. По ее словам, мясо и рыба были безвкусными, а на сосиски «страшно было смотреть». Из-за пресной и сухой еды россиянка была вынуждена питаться в фастфуд-ресторане Burger King.

«Хотели сначала сходить в McDonald’s, но еда там в 2–2,5 раза дороже, чем в России: два бургера и кола — около 1,3 тысячи рублей», — пояснила автор отзыва.

Семь ночей в разочаровавшем россиянку отеле all inclusive стоили 196 тысяч рублей на двоих. Девушка рассказала, что сэкономила на гостинице и пожалела об этом. В остальном отдых в Турции ей понравился.

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