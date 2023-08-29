Российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ на одном из направлений
Российским войскам удалось отразить атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить воинский эшелон противника с артиллерийскими боеприпасами, а также склад с боеприпасами 93-й механизированной бригады ВСУ.
На данном направлении украинские войска за сутки потеряли больше 340 бойцов, шесть бронированных машин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России отразили две атаки ВСУ на донецком направлении. Он уточнил, что украинские штурмовые отряды предприняли попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.