Российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении атаки штурмовиков ВСУ на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить воинский эшелон противника с артиллерийскими боеприпасами, а также склад с боеприпасами 93-й механизированной бригады ВСУ.

На данном направлении украинские войска за сутки потеряли больше 340 бойцов, шесть бронированных машин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России отразили две атаки ВСУ на донецком направлении. Он уточнил, что украинские штурмовые отряды предприняли попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.