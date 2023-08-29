«Петергоф» открыл резиденцию в Калининграде

Резиденция заповедника «Петергоф» открылась в калининградском музее

Резиденция Государственного музея-заповедника «Петергоф» открылась в Калининграде в Музее Мирового океана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что выставочный проект «Петергоф. Империя на море» подготовлен по материалам собрания музея северной столицы и рассказывает о неразрывной связи Российской империи и моря, о Петергофе как морской резиденции русских царей, о морских традициях и победах России. Дополняют экспозицию первые экземпляры книг будущей библиотеки резиденции.

«Это новый формат музейного сотрудничества и большие возможности создавать новые интересные выставки и проекты для наших гостей», — прокомментировала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

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