Копия парусника XVII века прибыла во Владивосток

Деревянное судно-музей «Пилигрим» прибыло во Владивосток

Во Владивосток прибыло деревянное судно-музей «Пилигрим». Об этом написал мэр города Константин Шестаков у себя Telegram-канале.

По словам высокопоставленного чиновника, речь идет о копии парусника XVII века, появившееся в городе в рамках кругосветного путешествия.

Шестаков сообщил, что оно длится с 2017 года. «Команда под руководством Сергея Синельника вышла из Петрозаводска и за эти годы посетила 15 стран», — добавил он.

Ранее в бухте Патрокл во Владивостоке появились новые арт-объекты — ажурная смотровая вышка для наблюдений за природой и стол «Чабань», а также плавающая смотровая площадка «Визор» и выполненный в форме футляра «Сачок», предназначенный для переодевания на пляже.

