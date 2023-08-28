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17:58, 28 августа 2023Моя страна

Копия парусника XVII века прибыла во Владивосток

Деревянное судно-музей «Пилигрим» прибыло во Владивосток

Фото: Telegram-канал «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН»

Во Владивосток прибыло деревянное судно-музей «Пилигрим». Об этом написал мэр города Константин Шестаков у себя Telegram-канале.

По словам высокопоставленного чиновника, речь идет о копии парусника XVII века, появившееся в городе в рамках кругосветного путешествия.

Шестаков сообщил, что оно длится с 2017 года. «Команда под руководством Сергея Синельника вышла из Петрозаводска и за эти годы посетила 15 стран», — добавил он.

Ранее в бухте Патрокл во Владивостоке появились новые арт-объекты — ажурная смотровая вышка для наблюдений за природой и стол «Чабань», а также плавающая смотровая площадка «Визор» и выполненный в форме футляра «Сачок», предназначенный для переодевания на пляже.

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    Фариза Бацазова
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