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09:56, 29 августа 2023Забота о себе

Нефролог подсказала способ вовремя распознать хроническую болезнь почек

Нефролог Бобкова: людям с ожирением и гипертонией нужно делать скрининг ХБП

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Некоторым людям нужно регулярно проводить скрининг хронической болезни почек (ХБП), чтобы раньше поставить диагноз, рассказала врач-нефролог Ирина Бобкова. Этот способ вовремя распознать болезнь она подсказала в беседе с aif.ru.

Бобкова отметила, что первичные почечные заболевания не всегда имеют яркие клинические проявления и могут протекать бессимптомно — без отеков, крови в моче и подъема артериального давления. «Что касается боли в пояснице, то этому симптому часто придается избыточное значение. Ведь поясница может болеть и по другим причинам (из-за остеохондроза, например), да к тому же лишь небольшой спектр патологий почек может протекать с болью в пояснице (острый пиелонефрит, мочекаменная болезнь, острый гломерулонефрит, поликистозная болезнь почек, опущение или тромбоз почки)», — объяснила она.

Для того чтобы выявить болезнь, в группах риска нужно делать скрининг ХБП. «А именно — у пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями сердца, печени и других органов, а также у лиц, страдающих хроническими инфекциями, и у пожилых людей, у которых вероятность развития хронических заболеваний велика в силу возраста», — уточнила врач.

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Здоровым же людям, продолжила она, необходимо проходить обязательную диспансеризацию для выявления факторов риска развития ХБП — оценить уровень артериального давления, сахара, липидов крови и так далее.

Ранее хирурги удалили из почки жителя Шри-Ланки самый большой почечный камень, который когда-либо фиксировали медики.

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    Александра Лисица
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