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13:19, 29 августа 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный поджег судебный участок с помощью бутылки с фитилем

В Москве силовики начали розыск диверсанта, устроившего поджог судебного участка

Фото: Telegram-канал Baza

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог судебного участка. Об этом в Telegram сообщает издание Baza.

По данным издания, ЧП произошло на участке мирового судьи на улице Циолковского, огонь вспыхнул в кабинете секретаря судьи. После того как сработала сигнализация, охранник вызвал пожарных, они успели потушить пламя. Позже была найдена бутылка с фитилем объемом в пол-литра.

Силовики выясняют, как именно злоумышленнику удалось пронести среди ночи бутылку с фитилем и зажигательной смесью в участок и устроить диверсию.

3 августа в Волгограде задержали сотрудницу обладминистрации за попытку поджога военкомата.

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    Владимир Седов
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