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08:39, 29 августа 2023Путешествия

Пассажирам поездов уточнили список документов для покупки билета

В новые железнодорожные правила добавили список документов для покупки билета

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пассажирам российских поездов уточнили список документов, по которым можно купить билет. О новых железнодорожных правилах пишет РИА Новости.

На поезд дальнего следования можно купить билет по документу, удостоверяющему личность. К таковым относится паспорт гражданина России, дипломатический и служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина России, а также свидетельство о рождении (для туристов до 14 лет).

Кроме того, можно приобрести билет, показав удостоверение личности военнослужащего России или моряка, справку об освобождении из мест лишения свободы и другие.

В правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, такого списка документов добавлено не было.

Также, согласно новым правилам, пассажиры получили право переоформлять билет вместо возврата денежных средств.

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    Марина Совина
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