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08:05, 29 августа 2023Путешествия

Россияне получили право переоформить билет в случае отмены поезда

За пассажирами закрепили право переоформить билет в случае отмены поезда

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Согласно новым железнодорожным правилам, пассажиры получили право переоформить билет в случае отмены поезда дальнего следования вместо возврата денежных средств, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 1 сентября 2023 года пассажир по своей инициативе сможет переоформить билеты на другой поезд дальнего следования, который должен отправиться ранее той даты, в которую должна была состояться поездка, либо в следующую дату отправления взамен отмененного поезда. При этом пассажир вправе получить место в том же вагоне, который был указан в первоначальном билете.

«За переоформление проездных документов (билетов) в случае отмены поезда сбор не взимается», — сказано в правилах.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов рассказал о запуске поездов на южном направлении, цены на которые являются более низкими. Он пояснил, что речь идет не только о новых вагонах, но и о старых, которые соответствуют всем необходимым требованиями.

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    Марина Совина
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