На петербургских кладбищах ответили на вопрос о похоронах Пригожина

На Северном кладбище Петербурга не подтвердили информацию о похоронах Пригожина

Администрации кладбищ Санкт-Петербурга в беседе с «Лентой.ру» ответили на вопрос о возможных похоронах бизнесмена Евгения Пригожина. Опрошенные сотрудники не подтвердили информацию о проведении 29 августа церемонии.

В администрации Северного кладбища на вопрос о подготовке к похоронам бизнесмена ответили отрицательно.

На Серафимовском кладбище подтвердить или опровергнуть информацию о похоронах не смогли. «Мы занимаемся оформлением документов на погребение, на установку могильных сооружений, более ничем мы не занимаемся», — ответили в администрации.

Официальной информации о дате и месте похорон бизнесмена Евгения Пригожина нет. При этом на Северном кладбище ранее заметили усиление охраны, сообщила «Фонтанка». Усиление безопасности также заметили и на Серафимовском кладбище.

В Кремле сообщили, что не располагают информацией о похоронах Пригожина. Там уточнили, что решение о формате траурного мероприятия в первую очередь зависит от родственников бизнесмена, позже его обнародуют.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никому спастись не удалось. Среди пассажиров числился Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Следственный комитет подтвердил, что тело Пригожина опознано.