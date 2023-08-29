Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 29 августа 2023Россия

На петербургских кладбищах ответили на вопрос о похоронах Пригожина

На Северном кладбище Петербурга не подтвердили информацию о похоронах Пригожина

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Администрации кладбищ Санкт-Петербурга в беседе с «Лентой.ру» ответили на вопрос о возможных похоронах бизнесмена Евгения Пригожина. Опрошенные сотрудники не подтвердили информацию о проведении 29 августа церемонии.

В администрации Северного кладбища на вопрос о подготовке к похоронам бизнесмена ответили отрицательно.

На Серафимовском кладбище подтвердить или опровергнуть информацию о похоронах не смогли. «Мы занимаемся оформлением документов на погребение, на установку могильных сооружений, более ничем мы не занимаемся», — ответили в администрации.

Официальной информации о дате и месте похорон бизнесмена Евгения Пригожина нет. При этом на Северном кладбище ранее заметили усиление охраны, сообщила «Фонтанка». Усиление безопасности также заметили и на Серафимовском кладбище.

В Кремле сообщили, что не располагают информацией о похоронах Пригожина. Там уточнили, что решение о формате траурного мероприятия в первую очередь зависит от родственников бизнесмена, позже его обнародуют.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никому спастись не удалось. Среди пассажиров числился Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Следственный комитет подтвердил, что тело Пригожина опознано.

***
Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

    Появились подробности исчезновения российской фигуристки-чемпионки в Москве

    В Литве призвали не превращать закрытие КПП на границе с Белоруссией в спорт

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ на одном из направлений

    Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

    Российские войска отбили три атаки ВСУ на одном направлении

    США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости