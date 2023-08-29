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10:03, 29 августа 2023Мир

В России назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

Депутат Новиков: Путин и Эрдоган могут обсудить на встрече зерновую сделку
СюжетРоссия и НАТО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters

Россия и Турция реализуют множество совместных проектов. Во время переговоров главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут, в частности, обсудить вопросы зерновой сделки, региональной безопасности и другие острые темы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Турция — один из наших постоянных, стабильных партнеров. Это партнер, у которого есть свои представления о региональной безопасности, есть собственные национальные интересы, которые страна, не стесняясь, отстаивает, нередко без оглядки на чье-либо мнение. Турция не загоняет свой внешнеполитический курс в какой-то узкий коридор, не выбирает между Западом и Востоком, между НАТО и Россией. Она держит курс на добрососедские отношения с интересующими ее странами», — сказал Новиков.

Он допустил, что во время визита Эрдогана в Россию лидеры стран могут обсудить совместно реализуемые экономические и энергетические проекты. Политик также не исключил, что будет поднята тема зерновой сделки.

«Могут быть обсуждены вопросы региональной безопасности, обстановки в черноморской зоне, обеспечение судоходства и масса других тем», — считает депутат.

Ранее стало известно, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Одной из тем переговоров называют возобновление зерновой сделки.

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