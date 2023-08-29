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20:13, 29 августа 2023Среда обитания

Некоторым странам предрекли подорожание продуктов из-за угрожающего явления

Из-за явления Эль-Ниньо в развивающихся странах подорожают продукты

Фото: Maria Lin Kim / Unsplash

Климатическое явление Эль-Ниньо, из-за которого миру могут грозить экстремальные погодные явления, способно привести к значительному повышению цен на продукты в развивающихся странах. Об этом сообщает ТАСС.

Во время Эль-Ниньо нагревается поверхность воды в экваториальной части Тихого океана. По прогнозам экспертов, некоторые страны могут столкнуться с ростом цен на продовольствие и другие товары. Так, банкам в этих странах придется дольше удерживать ставки для борьбы с инфляцией.

«Эль-Ниньо обычно достигает своего пика в ноябре-феврале, но последствия для продовольственной инфляции, бюджетных расходов, денежно-кредитной политики, валового внутреннего продукта и торговли, особенно в развивающихся странах, сохраняются еще долго», — уточнила представитель финансовой компании Morgan Stanley Лаура Санчес.

Ранее стало известно, что из-за Эль-Ниньо и рекордно низкого уровня муссонных дождей в обозримом будущем Индия может столкнуться с продовольственным кризисом. Обильные осадки в виде проливных дождей обеспечивают почти 70 процентов потребностей фермеров в поливе сельскохозяйственных культур и пополнении водохранилищ.

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    Нина Ташевская
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