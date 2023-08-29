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15:30, 29 августа 2023Силовые структуры

Следы взрывчатого вещества обнаружили в Пулково при досмотре багажа

Mash: следы гексогена обнаружили в партии груза сотрудники аэропорта Пулково

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следы взрывчатого вещества обнаружили в партии груза сотрудники аэропорта Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 28 августа сотрудников безопасности петербургского аэропорта при проверке багажа самолета заинтересовал облицовочный огнеупорный камень, который должен был лететь в Дубай. При досмотре спецприборы показали наличие следов взрывчатых веществ.

На место сразу вызвали кинологов, а после — взрывотехников. Они подтвердили, что в грузе действительно есть следы гексогена — частого компонента самодельного взрывного устройства (СВУ).

Сейчас в Пулково усилены меры безопасности. Обнаруженный багаж изъят для проведения тщательной проверки.

Ранее сообщалось и жителе Чечни, который отказался улетать из Санкт-Петербурга в Грозный. Мужчина грозился взорвать самолет и был задержан полицией.

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    Олеся Мицкевич
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