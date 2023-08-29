Российские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 29 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

В мае Минобороны сообщало об уничтожении командно-наблюдательного пункта штурмового батальона «Скала» ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.