Власти Брянской области уточнили информацию о попавшем под обстрел ребенке

Губернатор Богомаз: информация о погибшем при обстреле ребенке не подтвердилась

Информация о ребенке, которого не удалось спасти при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянской области, не подтвердилась. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, еще двух мирных жителей — мужчину 2003 года рождения и женщину 1994 года рождения — не удалось спасти.

«Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте», — добавил глава области.

Богомаз ранее сообщил об обстреле Брянской области со стороны Украины. Тогда, по предварительным данным, среди пострадавших при атаке оказались дети. Кроме того, в результате атаки оказались повреждены здания школы, несколько административных сооружений и жилые дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.