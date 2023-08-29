Исполнительница polnalyubvi выступит на крыше в рамках фестиваля Roof Fest

Певица polnalyubvi выступит на крыше в рамках фестиваля Roof Fest

Исполнительница polnalyubvi (настоящее имя — Марина Демещенко) даст сольный концерт на крыше в рамках музыкального фестиваля Roof Fest в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление представительницы российской инди-сцены в столице состоится 31 августа на обновленной террасе клуба VK Gipsy, расположенного на Болотной набережной. «Закройте глаза и представьте себя на краю лета, где полнолуние освещает сцену, а вокруг витает волшебный дым», — говорится в сообщении.

Ранее с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках Roof Fest выступил российский хип-хоп артист Markul.

Более подробная информация о предстоящих концертах музыкального фестиваля доступна на официальном сайте мероприятия.