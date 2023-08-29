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16:48, 29 августа 2023Мир

В МИД РФ оценили усилия Папы Римского по Украине

Представитель МИД России Захарова: Москва ценит усилия Папы Римского по Украине

Фото: Vatican Media /­ Handout / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Папы Римского Франциска, предпринимаемые им для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в интервью итальянскому агентству ANSA.

«Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого Престола и лично Папы Франциска, направленные на достижение мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергается киевским режимом», — отметила дипломат. Она оценила отношения России со Святым Престолом как взаимоуважительные и конструктивные.

Захарова добавила, что санкционное давление Запада на Россию не дает желаемого для него результата. По ее словам, российская экономика продолжает расти, несмотря на вводимые ограничения.

Ранее стало известно о возмущении в Киеве словами Папы Римского. Комментируя высказывание понтифика о величии истории России, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».

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    Максим Габриелян
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