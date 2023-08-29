В МИД РФ оценили усилия Папы Римского по Украине

Представитель МИД России Захарова: Москва ценит усилия Папы Римского по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Папы Римского Франциска, предпринимаемые им для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в интервью итальянскому агентству ANSA.

«Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого Престола и лично Папы Франциска, направленные на достижение мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергается киевским режимом», — отметила дипломат. Она оценила отношения России со Святым Престолом как взаимоуважительные и конструктивные.

Захарова добавила, что санкционное давление Запада на Россию не дает желаемого для него результата. По ее словам, российская экономика продолжает расти, несмотря на вводимые ограничения.

Ранее стало известно о возмущении в Киеве словами Папы Римского. Комментируя высказывание понтифика о величии истории России, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».