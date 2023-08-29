Полковник рассказал подробности о российских системах ПВО

Полковник Кнутов назвал автоматизацию системы способом улучшить ПВО России

Для еще большей эффективности российской противовоздушной обороны (ПВО) необходимо создать автоматизированную систему, считает военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях российских систем ПВО.

«Каждая система ПВО предназначена для решения конкретных задач. Есть системы войсковой противовоздушной обороны, есть объектовые системы. Кроме того, они делятся по дальности: есть большой дальности, есть средней, есть малой. Поэтому каждая из этих систем решает свои задачи», — отметил он.

Войсковая — прикрывает войска на поле боя. Объектовая — прикрывает военные и гражданские объекты на территории страны Юрий Кнутов полковник в отставке

«Если мы говорим о том, что относится к войсковой ПВО, то это комплексы "Тор-М2" и С300-В4. Один малой дальности, другой — большой. Причем второй способен решать задачи не только противовоздушной, но и противоракетной обороны. Если мы говорим о комплексах объектовых, то это С400, С350 "Витязь", С300 ПМ-2 и комплекс "Панцирь"», — рассказал Кнутов.

Кроме того, С350 «Витязь» в зоне спецоперации полностью отработал в автоматическом режиме без участия человека, сообщил военный. После этого на Западе эту систему назвали «убийцей крылатых ракет».

«К войсковым ПВО нужно добавить еще "Бук-М2" и "Бук-М3". Последний прошел модернизацию. На его базе создан комплекс "Викинг" с войсковой установкой, способной нести 12 ракет. Это позволяет полностью уничтожить РСЗО противника типа HIMARS», — сказал он.

Главная задача, которая сейчас состоит, — это создать автоматизированную систему управления всеми комплексами ПВО в цифровом режиме. Она позволит создать интегрированную систему, которая сможет решать задачи и противоракетной, и противовоздушной обороны с очень высокой эффективностью Юрий Кнутов полковник в отставке

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую крылатую ракету у побережья Крыма. По их данным, попытка совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 11:30 по московскому времени. Ракета была уничтожена над акваторией Черного моря.