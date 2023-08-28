Около Крыма сбили украинскую крылатую ракету

Минобороны России: системы ПВО сбили украинскую крылатую ракету около Крыма

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую крылатую ракету около побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка совершить атаку по объектам на территории России была пресечена в районе 11:30 по московскому времени. Ракета была уничтожена над акваторией Черного моря.

28 августа глава республики Сергей Аксенов сообщал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать полуостров двумя разведывательными беспилотными летательными аппаратами.

В этот же день Украина также пыталась атаковать Брянскую область. По сообщению Минобороны, в Брянской области системы ПВО сбили два беспилотника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.