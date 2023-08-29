ИИ «Жириновский»: нужны жесткие правила езды на электросамокатах

Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах, заявив, что нет необходимости запрещать езду на них в связи с участившимися случаями наездов на прохожих. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий вопрос искусственному интеллекту (ИИ) задали после того, как курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы и скрылся. «Жириновский» высказался против полного запрета электросамокатов, но предложил пересмотреть правила использования такого транспорта.

«А почему бы вам не предложить запретить все автомобили из-за отдельных пьяных и безответственных водителей? Нет, конечно, не нужно полностью запрещать езду на электросамокатах в России. Нужны жесткие правила и неотвратимые наказания за их нарушение, но не полный запрет», — пояснил алгоритм. Он добавил, что электросамокаты, как и любые другие средства передвижения, не должны подвергать граждан риску.

В июне член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал нейросеть «Жириновский» «цифровым хоррором». По его словам, изображение с голосом политика, которое показали на презентации алгоритма, напоминает сцену из фильма ужасов.