Украинский беспилотник уничтожен в небе над Черным морем

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Черным морем

Украинский беспилотник самолетного типа сбит в небе над Черным морем. Об этом во вторник, 29 августа, сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник был уничтожен самолетом морской авиации около 12:00 мск, уточнили в военном ведомстве.

Целью дрона были объекты на территории России, отметили в министерстве.

Утром 29 августа украинские дроны попытались атаковать объекты на российской территории. Оба аппарата были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.