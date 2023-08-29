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12:40, 29 августа 2023Россия

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Черным морем

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Черным морем

Фото: Dmitry Ant / Unsplash

Украинский беспилотник самолетного типа сбит в небе над Черным морем. Об этом во вторник, 29 августа, сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник был уничтожен самолетом морской авиации около 12:00 мск, уточнили в военном ведомстве.

Целью дрона были объекты на территории России, отметили в министерстве.

Утром 29 августа украинские дроны попытались атаковать объекты на российской территории. Оба аппарата были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

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    Алан Босиков
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