Селена Гомес внезапно рассказала о переломе и операции

Певица Селена Гомес перенесла операцию после перелома руки

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о полученной травме. Об этом сообщает People.

Артистка внезапно призналась, что получила перелом руки, под фанатским постом в одной из социальных сетей. Фан-аккаунт рассказал о выходе нового сингла Гомес под названием Single Soon, и певица обратила внимание на то, что ее отметили в посте. «Я сломала руку и перенесла операцию. Ничего сейчас не хочу рекламировать, просто радуюсь, что могу создавать музыку вместе с друзьями», — написала она.

Селена Гомес не уточнила, как именно получила травму и когда ей провели операцию.

В январе Гомес пошутила о своем весе после вала негативных комментариев из-за неудачного платья. Остроумно ответить хейтерам ей пришлось после своего выхода на красную дорожку премии «Золотой глобус».