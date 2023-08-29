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20:04, 29 августа 2023Забота о себе

Селена Гомес внезапно рассказала о переломе и операции

Певица Селена Гомес перенесла операцию после перелома руки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о полученной травме. Об этом сообщает People.

Артистка внезапно призналась, что получила перелом руки, под фанатским постом в одной из социальных сетей. Фан-аккаунт рассказал о выходе нового сингла Гомес под названием Single Soon, и певица обратила внимание на то, что ее отметили в посте. «Я сломала руку и перенесла операцию. Ничего сейчас не хочу рекламировать, просто радуюсь, что могу создавать музыку вместе с друзьями», — написала она.

Селена Гомес не уточнила, как именно получила травму и когда ей провели операцию.

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    Александра Лисица
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