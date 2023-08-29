Богомаз заявил об ответном ударе по пунктам временной дислокации ВСУ

Брянский губернатор Богомаз заявил об ответном ударе по силам ВСУ в Семеновке

Российские войска в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Климово Брянской области нанесли удар по пунктам временной дислокации противника. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка», — пояснил глава области.

Богомаз ранее сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины. Тогда, по предварительным данным, среди пострадавших при атаке оказались дети. Кроме того, в результате атаки оказались повреждены здания школы, несколько административных сооружений и жилые дома.

Позднее он уточнил информацию о пострадавших. По словам губернатора, двух мирных жителей — мужчину 2003 года рождения и женщину 1994 года рождения — не удалось спасти. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Богомаз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.