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09:58, 29 августа 2023Россия

В Севастополе школьные линейки проведут только для первых и выпускных классов

В Севастополе линейки в школах проведут только для первых и выпускных классов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Севастополе школьные линейки 1 сентября пройдут только для учащихся первых и выпускных классов. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, его цитирует РИА Новости.

«Традиционно с 1 сентября ждем первоклассников, у нас состоятся во всех школах торжественные линейки. В этом году на линейке запланировано участие почти 14 тысяч школьников: это учащиеся 1, 9, 10 и 11 классов», — сообщил он.

Кривонос уточнил, что каждая школа самостоятельно примет решение о проведении Дня знаний, но власти дали соответствующую рекомендацию, исходя из соображений безопасности и с точки зрения введенных в Севастополе ограничений. По его словам, образовательные учреждения смогут при соблюдении всех требований безопасности увеличить число классов, для которых будет проведена школьная линейка.

Ранее в Госдуме захотели сделать День знаний выходным для родителей школьников. Парламентарии предлагают дополнить Трудовой кодекс России новой статьей 186.1, в которой будет прописано право родителей школьников на освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.

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    Анастасия Шейкина
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