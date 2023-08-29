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05:00, 29 августа 2023Из жизни

Победительница секс-чемпионата решила потратить приз на увеличение груди

Победительницаа секс-чемпионата из Хорватии потратит приз на увеличение груди

Фото: @marija.zadravec.21

Модель из Хорватии, ставшая победительницей секс-чемпионата, рассказала о своих планах на выигранные деньги. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя порноактриса Мария Задравец, также известная под псевдонимом Sweet Mery, в июне объявила себя победительницей скандального секс-чемпионата Европы, который проходил в Швеции. По условиям соревнований, победитель должен был получить один миллион евро. Неизвестно, достался ли Задравец этот приз, однако она утверждала, что ей заплатили за участие. Она также демонстрировала свой кубок в соцсетях.

Теперь Задравец рассказала, что решила потратить выигранные деньги на пластическую операцию по увеличению груди на два размера. По ее мнению, это поможет ей выиграть секс-чемпионат Азии и Австралии, а затем и секс-чемпионат мира. Она заявила, что хочет, чтобы ее грудь была больше, чем у будущих соперниц. Операция якобы состоится уже этой осенью.

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В настоящий момент Задравец живет в Берлине. Кроме планов по совершенствованию своей фигуры, она поделилась с журналистами мечтой заняться сексом одновременно с 50 мужчинами. Модель рассказала, что сейчас ищет компанию, которая согласится на создание такого видеоконтента.

Чемпионат Европы по сексу начался в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование. Соревнования проводились под эгидой Шведской секс-федерации (SSF), основанной известным авантюристом Драганом Братичем.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео. Кроме того, оказалось, что чемпионат не имеет официального статуса, так как Швеция не признавала секс видом спорта.

Ранее сообщалось, что сбежавшая с чемпионата в Швеции модель из Финляндии предложила фанатам компенсацию. Она раздала проголосовавшим за нее поклонникам временные подписки на свой аккаунт с контентом для взрослых.

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    Алиса Дмитриева
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